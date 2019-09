L'atleta di Pollone Paolo Pignacchino premiato per l'impresa al Tor Des Geants 2019

Nella serata di ieri, martedì 17 settembre, nella sala consiliare del comune di Pollone, il sindaco Sandro Bonino ha consegnato una targa premio all'atleta pollonese Paolo Pignacchino per il brillate risultato conquistato al Tor Des Geants 2019 (9° classificato assoluto, 3° Italiano e 3° nella sua categoria), concludendo la gara in 86 ore.

Alla serata hanno presenziato, oltre all'atleta, la famiglia e alcuni componenti del consiglio comunale. “Il comune di Pollone non ha voluto lasciare dimenticata questa lodevole performance – spiegano - Inoltre speriamo possa essere il primo di tanti eccellenti riconoscimenti per risultati di altissimo livello (non solo sportivi). L'essere tra i primi dieci classificati ad una delle gare più difficili del mondo rientra in questi straordinari risultati”.