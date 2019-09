Biella: Ricevimento libero, da ottobre cambia il giorno per incontrare il sindaco Corradino

Cambio del giorno per i ricevimenti liberi. A partire dal mese di ottobre il sindaco di Biella Claudio Corradino incontrerà i cittadini in ricevimento libero al martedì anziché al lunedì. Questo accadrà da martedì 8 ottobre, con orario di ricevimento dalle 9 alle 12. Il giorno lunedì 30 settembre il sindaco non potrà ricevere per via di inderogabili impegni istituzionali. L’ultimo lunedì utile sarà perciò quello del 23 settembre.

La scelta di dedicare mezza giornata alla settimana al ricevimento libero ha fin qui prodotto una partecipazione proficua da parte della cittadinanza: dall’insediamento a oggi il sindaco Corradino ha incontrato oltre 20 persone di media ogni lunedì, per un totale di quasi 200 incontri solo in appuntamento libero.