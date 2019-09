Salussola: in 75 alla 6a edizione della corsa benefica "Corri alla Carrubi" FOTO

Una giornata stupenda per correre, camminare e aiutare. Domenica 15 settembre in circa 75 persone hanno partecipato a Salussola, al Centro di Soggiorno Agricolo Mario e Marie Gianinetto (Cascina Carrubi) alla 6a edizione della “Corri alla Carrubi” gara non competitiva UISP di 7 km e camminata ludico motoria di 3,5 km. Circa 15 ragazzi del Centro Anffas della Cascina Carrubi hanno partecipato invece alla camminata, accompagnati da portatori.

"Una giornata stupenda che meritava più affluenza - commenta uno degli organizzatori, Paolo Zilvetti -. La causa era importante". Tutto il ricavato di iscrizione e vendita di prodotti del territorio confezionati dai ragazzi del Centro verrà infatti devoluto alla Cascina Carrubi, il Centro di Soggiorno Agricolo Mario e Marie Gianinetto di Salussola / Gaglianico.

A passare per primo il traguardo della corsa è stato Policarpo Crisci seguito da Diego Rossini, primi l'anno scorso alla corsa a staffetta. Terzo classificato invece Salvatore Saia. Nelle donne invece passa per prima il traguardo Antonella Manfrinato, seconda e terza 2 atlete dell'OlimpiA Runner: squadra che si è aggiudicata il primo posto di squadra. Premiati poi anche il più e meno giovane.

Organizzatori dell'evento i ragazzi di Winter Brich Valdengo: Alessandro Zappa, Gabriele e Claudio Musso, Walter Cigana e Paolo Zilvetti. Insieme all'Anfass si sono rimboccati le maniche e hanno dato il massimo per rendere perfetta una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Collaborazione della UISP e patrocinio del Comune di Salussola.