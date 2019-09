Rocchetti e Sangiorgi nella top ten a Cardano al Campo

Ripresa delle tappe di Circuito e prima gara dopo le vacanze per i pattinatori Bi Roller accompagnati dal coach Denis Pezzana all’appuntamento di Cardano al Campo in programma per domenica scorsa 14 settembre. Il clima alla mattina era piuttosto fresco ma nel corso della giornata un bel sole estivo ha decisamente alzato le temperature. I risultati migliori della gara li hanno conquistati Susanna Rocchetti ed Achille Sangiorgi, atleti della categoria Ragazzi, che hanno gareggiato ottenendo risultati molto simili nelle due competizioni.

Susanna Rocchetti, bravissima nella gara 3000 a punti, ha conquistato la finale raccogliendo 4 punti di gara e un ottimo posizionamento all’arrivo e poi, nella manche conclusiva, ancora un punto e l’8° posizione al traguardo; nella gara sprint 300 metri è arrivata in 14° posizione. Achille Sangiorgi è arrivato 10° nella 3000 a punti e 13° nella 300 metri sprint. Bravissime le atlete della categoria Ragazze 12: Emma Valli, Alice Corradino e Giulia Fojaca che, gara dopo gara, stanno sempre più migliorando, risalendo posizioni di classifica. Annibale Sangiorgi, atleta di pari categoria maschile, ha ottenuto il 15° in entrambe le gare, nella 300 sprint e nella 2000 a punti.

Al pomeriggio gareggiavano i più piccoli: bravissima Zoe Favola Bonvicino che sfoggiava i pattini nuovi regalo del 10° compleanno. Le vogliamo fare ancora una volta gli AUGURI!Ottima prestazione nella gara sprint per Michele Rocchetti che è arrivato 12° in classifica; sfortunatissimo invece nella gara lunga, 1200 metri in linea, vittima per ben due volte di cadute: un vero peccato perché, rialzatosi subito dopo la prima caduta con grandissima grinta aveva riconquistato il gruppo fin quasi a guadagnare la partecipazione alla finale. Poi si è verificata la seconda caduta e quindi non è riuscito nella favolosa impresa.

Ora mancano ancora due tappe prima della conclusione del Circuito: Cremona in programma per la prossima domenica 22 settembre e Savona per il 29 settembre nella pista indoor del Palatrincee. Si tratta di due date molto importanti e significative in particolare per quegli atleti che si giocano la partecipazione alla Finale A e alla Finale B programmate rispettivamente per la fine di ottobre e la fine di novembre.