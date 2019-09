Panathlon Club Biella: inaugurazione della mostra fotografica

Da una felice intuizione della socia Milena Biollino, consigliere e responsabile della commissione Donne e Sport del Panathlon Club Biella, prende vita una bella iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare il mondo femminile ed avvicinarlo alla pratica sportiva. Le socie del Panathlon si sono messe in gioco e, affidandosi alla mano esperta del fotografo Stefano Ceretti, si sono fatte immortalare con gli attrezzi del mestiere, testimoniando per prime quanto lo sport abbia arricchito e dato significato alla loro vita. Con tanta passione e coraggio le signore dello sport biellese vogliono trasmettere un importante messaggio: la pratica sportiva è salute fisica e mentale, è stile di vita, è personalità e libertà. La mostra, costituita da una galleria di 19 ritratti più 12 fotografie di donne sportive degli anni 60 messe a disposizione dall’archivio di Sergio e Giuliano Fighera, esordirà giovedì 19 settembre nella sala conferenze del Fondo Edo Tempia in via Malta, 3 a Biella, ore 20,30 in occasione di una interessante tavola rotonda.

La dottoressa Adriana Paduos, moderatrice, coordinerà gli interventi di Antonella De Palma, personal trainer, Beatrice Lanza, ex atleta olimpica, Manuela Rosa, ginecologa ASL BI e Patrizia Tempia, psicologa ASL BI, persone esperte per trattare i benefici dell’attività fisica nella vita della donna. L’evento, organizzato in collaborazione con il Fondo E. Tempia e il Club Inner Wheel Biella Piazzo, fa parte di un più ampio progetto che vede il Panathlon Club Biella inserito fra le manifestazioni riconosciute dall’ Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano a sostegno della Settimana Europea dello Sport, iniziativa della Commissione Europea, alla sua 5° edizione. L’hashtag #BEACTIVE coinvolge 38 Paesi, oltre 100.000 eventi e oltre 40 milioni di persone, a sostegno e promozione della salute e del benessere dei cittadini europei.