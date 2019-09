bonprix Bfb, buona anche la seconda amichevole

Nel precampionato, il risultato non conta, ma vincere fa sempre bene al morale e fa crescere l'autostima. Così, nella seconda gara di preseason la compagine targata bonprix ha ottenuto la seconda vittoria in trasferta, battendo Nole per 66 a 49. Sta sempre più prendendo forma la squadra di coach Cardano. Con un buon spirito di squadra e atteggiamenti positivi. Bisogna anche valutare il risultato in funzione delle assenze da entrambe le parti. Alla squadra laniera comunque, oltre a Demartini, non erano presenti Gandini, Ramella e Tombolato, con Trucano presente solo part time.

''Sono soddisfatto'' dice il coach ''la squadra sta crescendo ma c'è ancora tanto da lavorare. Ma il lavoro non spaventa ne me ne le ragazze'' E domenica prossima, 22 settembre, esordio casalingo in amichevole con Novara. L'inizio delle ore 18, ai Salesiani di Biella, sarà l'occasione per pubblico biellese di avere il primo assaggio con la formazione 2019-2020.