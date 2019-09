Arriva nel Biellese la Kwan Taekwondo

Il Biellese apre le porte a una nuova società sportiva. Il 1° settembre è nata ufficialmente l'Asd Kwan Taekwondo, con sede a Biella e distaccamenti a Castelletto Cervo e Cossato. Il taekwondo è un'arte marziale coreana basata principalmente sull'uso di calci combinando tecniche di autodifesa. Sport olimpico dal 2000, porta sia benefici fisici che mentali migliorando la percezione del proprio corpo.

“Kwan Taekwondo è l'associazione che conta più iscritti in questa disciplina nel Biellese – spiegano - Il maestro più anziano Maurice Magoni è stato il primo a portare questa disciplina nel territorio e l'ha insegnata a tutti maestri della provincia, fra questi Roberto Fittabile che partecipò agli European Masters Games nel 2015, sezione combattimento, classificandosi terzo e che continua la sua passione insegnando nelle nostre palestre e Dino Igor Umilio anch'egli maestro nelle nostre sedi”.

I corsi sono rivolti ai bambini dai 5 anni sino agli adulti e si tengono nelle palestre di Biella (via Giuseppe Arnulfo 9), Castelletto Cervo (via xxv Aprile 80) e Cossato (Palestra A. Aguggia via Alpini d'Italia 5). Per conoscere le attività della società sportiva info@kwantkdbiella.it oppure: 333 3045301 (Maurice per Biella), 338 9072568 (Roberto per Castelletto Cervo) e 329 3111493 (Dino Igor per Cossato).