Secondo appuntamento con Mombarun e New Balance: alla scoperta della corsa su strada

Secondo appuntamento con lo sport al negozio Mombarun di via Sebastiano Ferrero a Biella. Dopo il successo dell’evento formativo con New Balance alla scoperta delle scarpe da trail, Andrea Nicolo è pronto per il prossimo evento: questa volta la sfida di Mombarun e New Balance si corre in strada.

Venerdì 20 settembre alle 18 al negozio Mombarun ci sarà infatti il ritrovo per tutti i curiosi e amanti della corsa su strada. Dopo un briefing tecnico diretto dall’esperto New Balance Daniele Ravasio i partecipanti potranno testare le scarpe proposte direttamente tra le vie di Biella.

“Daniele spiegherà tutti i punti di forza di alcuni modelli, selezionati appositamente – commenta il titolare di Mombarun, Andrea Nicolo -. Anche questo secondo evento è adatto a tutti: nuovi appassionati o veterani della corsa. Aiutarvi a scoprire l’a,b,c per affrontare la strada e far conoscere i modelli performanti di New Balance è una bella sfida che rilancio ai Biellesi e runners”.

Anche questa volta dopo l’allenamento dimostrativo la serata proseguirà davanti a un buon rinfresco dove non mancheranno gli integratori XS Sport Nutrition.

Ma ecco i modelli che, venerdì, saranno in prima fila:

New Balance 1080, scarpe molto ammortizzate e comode ma allo stesso tempo leggere;

New Balance 880, reattive e meno ammortizzate;

New Balance 890, modello leggero per competizioni medio lunghe e ripetute;

Infine le New Balance 860, scarpe stabili che garantiscono un maggior supporto sull’interno del piede essendo antipronanti.

Modelli interessanti con caratteristiche che renderanno la corsa su strada un’esperienza unica. Andrea, grazie a Daniele, non vede l’ora di mostrarle a tutti i presenti.

Per motivi di organizzazione è gradita una conferma della presenza contattando il numero 334 2398165.