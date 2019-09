I dieci anni della Mostra Micologica della Valle Oropa

Domenica 22 settembre, al Giardino Botanico di Oropa, si rinnova l'appuntamento alla Mostra Micologica della Valle Oropa, giunta quest-anno alla decima edizione. La manifestazione è organizzata all’interno del Giardino Botanico di Oropa sempre con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese e il sostegno della Fondazione CR Biella.

Durante l’intera giornata si potranno ammirare le esposizioni di esemplari veri e riproduzioni in resina, questi ultimi appartenenti alla collezione del Giardino Botanico, passeggiare con la guida degli esperti micologi del G.M.B., sostare alle stazioni di microscopia, consultare materiale divulgativo e multimediale. Non mancherà il “Pranzo micologico” a tema (su prenotazione), informazioni sul sito del Giardino Botanico.

La Valle Oropa, e in particolare la frequentatissima Riserva Regionale del Sacro Monte, meta storicamente ambita dai raccoglitori di funghi, è sicuramente il luogo ideale dove pubblicizzare la conoscenza dei funghi spontanei: un vero e proprio tesoro, rappresentato non solo dalle specie più appariscenti e apparentemente “utili”, ma anche dalle forme di vita più modeste e apparentemente “insignificanti”. L’immensa varietà di forme di vita che rende unico il Pianeta Terra e che costituisce l’assicurazione per la sopravvivenza delle future generazioni, è rappresentata dunque non solo dalle tigri, ma anche dalle formiche, non solo dalle orchidee, ma anche dai muschi, non solo dai funghi commestibili ma anche dai funghi velenosi per l’uomo.