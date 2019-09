Biella: Numeraria cerca personale

Numeraria srl, azienda biellese specializzata nel settore economico – finanziario, cerca personale (anche alle prime esperienze lavorative) in possesso dei seguenti requisiti: - Laurea triennale o di primo livello e/o magistrale

· in scienze dell’economia e gestione aziendale oppure

· in scienze giuridiche oppure

- Diploma di maturità scientifica o in ragioneria

I candidati devono avere una buona propensione ad un orario di lavoro flessibile, essere automuniti e disponibili a viaggiare. E’ possibile mandare il proprio CV a info@numeraria.it o richiedere informazioni al 392.6577732.