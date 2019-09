Tamponamento al passaggio a livello di Vigliano: manda una donna all’ospedale ed è senza assicurazione

È stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano una 41enne residente a Biella. La donna alla guida di una Opel Astra alle 19,30 due ieri sera è stata tamponata in via libertà a Vigliano nelle vicinanze del passaggio a livello. La biellese è stata soccorsa e trasportata al nosocomio. A tamponarla una 35enne di Vigliano alla guida di una Volkswagen Passat rimasta illesa. Il controllo dei carabinieri ha evidenziato che la Passat era senza assicurazione.