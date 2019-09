Perde il controllo della Fiat Panda e finisce sul marciapiedi. Donna all'ospedale

E' stata trasportata all'ospedale di Ponderano la donna, di oltre 50 anni, protagonista dell'incidente poco prima di mezzogiorno a Sagliano e saranno i carabinieri della locale stazione di Andorno a stabilire l'esatta dinamica. La Fiat Panda rossa vecchio modello condotta dalla biellese, stava percorrendo la strada che dal centro di Andorno svolta verso la Valle Cervo quando, all'altezza della Domus Laetitiae, l'automobilista ha perso il controllo. Fortunatamente il marciapiedi in quel momento era deserto perchè dopo aver "raschiato" la fiancata del mezzo contro le ringhiere, l'auto ha finito la corsa proprio sul passaggio dei pedoni. La donna è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso e verrà sottoposta agli esami del sangue per evidenziare possibili valori alcolici.