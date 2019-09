Biella: ancora droga in piazza san Paolo, altra donna segnalata

Stava passeggiando in compagnia di un amico quando una pattuglia della squadra volante li ha notati e riconosciuti. Si tratta di J.B. 23enne di Novara che alle 21 di ieri sera in piazza san Paolo a Biella è stata trovata in possesso e ha consegnato spontaneamente due involucri di cellophane, estratti dal portamonete, contenenti 0,22 grammi di eroina e 0,39 di hashish. La donna è stata segnalata amministrativamente. L'uomo invece è risultato negativo a questo controllo.