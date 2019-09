Basta una pinza nello zaino per far scattare la denuncia

E' stato trovato in possesso di una pinza, riposta all'interno dello zaino, L.B. di 50 anni residente a Biella. Gli agenti della volante lo hanno visto in compagnia di altri due amici mentre percorrevano a piedi via Rosselli alle 20,15 di ieri sera. L'uomo non ha riferito una valida giustificazione sul perchè avesse con sè la pinza. Avendo alle spalle precedenti contro il patrimonio, L.B. è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Per il biellese è la seconda denuncia nel giro di pochi giorni.