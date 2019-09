Oltre 40 cani alla Camminata a 6 Zampe di Pray

Strepitoso successo per la Camminata a 6 Zampe. Oltre 40 cani, accompagnati dai rispettivi padroni, si sono dati appuntamento al Parco Bau di Pray, in contemporanea alla tradizionale rassegna di fine estate, Pray in Vetrina. Molti i consigli pratici sulla gestione dei nostri amici a quattro zampe condivisi ai presenti.

“Ringraziamo – spiegano gli organizzatori – l'impegno di Jollylandia e del comune di Pray che ci permette di realizzare simili iniziative. Visto il successo di simile iniziative, continueremo a trovarci almeno una volta al mese, sempre qui dentro il Parco Bau”.