Da Armonia in Equilibrio il “Postural Training” e la “Postural Yoga Therapy” per prevenire e risolvere il mal di schiena

Postural Training è un programma che ha lo scopo di riportare il corpo verso la “funzionalità articolare”, migliorando la postura, prevenendo patologie degenerative ed alleviando dolori articolari. Sarà possibile provarlo presso il Centro “Armonia in Equilibrio” ASD di Vigliano Biellese.

Non solo: in esclusiva, si potrà provare anche il nuovo corso di Postural Yoga Therapy, che aiuta a svolgere un lavoro finalizzato al benessere generale e, in particolare, della schiena che completa le metodiche classiche della ginnastica posturale integrandolo con sequenze di Asana Yoga, finalizzate all’allungamento delle catene muscolari e al detensionamento fasciale. Una buona postura prevede un allineamento ideale del corpo, che deve essere mantenuto sia durante posizioni statiche che dinamiche. Il corso si prefigge proprio questo obiettivo, quello di ritrovare e mantenere i giusti allineamenti.

Le lezioni di Ginnastica Posturale sono in programma il lunedì mattina alle 9:30, il lunedì sera alle 18:30. Il corso di Postural Yoga Therapy invece è in programma il martedì in pausa pranzo alle 12:45 e il mercoledì pomeriggio alle 17:15. Sono inoltre previste lezioni di “Personal Posturale” individuali e su appuntamento, trattamenti individuali di lavoro sulle tensioni fasciali con metodo Mézières.

“Dopo tre anni di lavoro sulla postura presso il nostro centro – commenta Claudio Canessa, responsabile del Centro – tantissime sono le persone che, grazie alla peculiarità dei nostri protocolli di lavoro, hanno risolto nello specifico disturbi a carico della colonna vertebrale, migliorando stile e qualità della propria vita”.

I corsi di ginnastica posturale completano l’ampio panorama delle attività proposte dal Centro, finalizzate al benessere ed al fitness: pilates, yoga, taiiquan, acquagym, power yoga, tone up time, spinning, funny triathlon e deep fit.

Il Centro Armonia in Equilibrio si trova a Vigliano Biellese, in via Milano 54. Info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com