Pietro Micca, parte la nuova stagione sportiva FOTO

Siete pronti per una nuova stagione? Con questo invito, la Pietro Micca ha lanciato il nuovo anno sportivo. Dieci le sezioni in campo: alpina, coro, escursionismo, fitness, ginnastica (artistica, ritmica ed estetica), nuoto pinnato, podismo, scherma, sport invernali e turismo.

La nuova Accademia dello Sport ha accolto, nella giornata di sabato 14 settembre, le famiglie e gli sportivi interessati con uno speciale Open Day che ha visto presenti in particolare il fitness, la ginnastica e la scherma, insieme a tutte le altre sezioni.

“Un bel flusso di bambini e ragazzi che hanno avuto l'occasione di conoscere, insieme ai genitori e parenti, il modo con cui facciamo sport e cultura, che è il messaggio che Pietro Micca porta avanti in tutte le sue sezioni da ormai ben 120 anni – spiegano - L’Accademia dello Sport permette di valorizzare contemporaneamente tutti gli sport che seguiamo come Pietro Micca e consente ai nostri soci di provare più di un’opportunità o di passare con facilità da uno sport all’altro. L’Open Day ha aperto l’Accademia anche per l'Ippon2 Karate, Freebike Biella Bike Store, ThreeTrees Coffee con il bar e il nuovissimo ristorante, ed Equipe Olympique Sport. Siete pronti per una nuova stagione?”.