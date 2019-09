Il centro storico di Biella ospiterà la «preview» della Notte della moda

Il filo conduttore ben si riassume nello slogan «Il giro del Mondo in una Notte». Sarà questo il titolo della «preview» della Notte della Moda, in programma nel centro storico di Biella e in particolare in via Italia questo venerdì sera, 20 settembre. Quello in agenda vuole essere solo un piccolo antipasto, di un progetto ampio e articolato, che vede impegnata la nuova amministrazione per trasformare Biella in «Città della Moda».

L’evento è co-organizzato dal Comune di Biella con lo stretto coinvolgimento di Iis «Q. Sella», Its Tam e i commercianti del centro cittadino. Venerdì sera via Italia e le strade limitrofe, dalle 18 alle 23, si trasformeranno in una esposizione di outfit originali con i negozi aperti e alcuni momenti di intrattenimento. Il progetto prevede l’esposizione di 16 abiti ideati dagli studenti dell’Iis «Q. Sella», indirizzo Sistema Moda articolazione Tessile, abbigliamento e moda, più il ritorno delle tanto apprezzate vetrine viventi. Saranno poi allestiti tre corner dall’Iis «Q. Sella»: all’inizio di via Italia ci sarà nei pressi di Cigna Dischi un angolo speciale dedicato alla moda degli Anni 70 e ai Beatles, nella piazzetta del Caffè Magnino ci sarà un angolo dedicato all’abbigliamento sportivo, mentre sotto i portici del Comune la scuola spiegherà le proprie attività.

Alcuni studenti interpreteranno il ruolo di ciceroni e spiegheranno i temi dei vari abiti, 16 in altrettanti negozi del centro, tutti ispirati alla cultura e alle usanze di alcune tra le principali metropoli mondiali. Le città coinvolte sono Atene (Grecia), Cannes (Francia), Casablanca (Marocco), Nuova Delhi (India), Edimburgo (Scozia), Helsinki (Finlandia), Kyoto (Giappone), Londra (Inghilterra), Mascate (Oman), Mosca (Russia), Parigi (Francia), Pechino (Cina), Reykjavik (Islanda), Salamanca (Spagna), San Pietroburgo (Russia) e Dallas (Usa). Una lunga serie di negozi, quasi una ventina, aggiungeranno poi il ritorno delle «vetrine viventi», con allestimenti originali lungo le strade, oltre a via Italia coinvolte viale Matteotti, via San Filippo, via Marconi e via Vescovado. Ci sarà poi un angolo dedicato agli abiti da sposa e alle calzature.

La «preview» precede la prima edizione della Notte della Moda, un evento inserito nell’iniziativa Nazionale promossa dagli istituti Rete Tam (Tessile abbigliamento moda) e Smi (Sistema Moda Italia), che vede coinvolti su tutto il territorio nazionale gli istituti tecnici e professionali. A Biella appuntamento il 27 settembre (dalle 18) a Città Studi dove i visitatori potranno avvicinarsi all’affascinante mondo del tessile-moda. Il programma dopo gli interventi istituzionali, prevede alle 19 un tavolo sul tema «Stile e imprenditorialità, sfide del futuro», alle 19,30 un intermezzo musicale con i Black Burn e dalle 20,30 racconti di ex allievi sul tema «intrecci e creatività». Alle 21 musica con gli Outsider e esibizioni a cura della scuola Dance4 di Biella.

Questo il commento dell’assessore al commercio e turismo, con delega a «Città della Moda», Barbara Greggio: «Questo evento, la preview della moda, è solo l’inizio di un percorso che per vedere i suoi frutti avrà bisogno di idee, tempo e risorse. Ci siamo insediati da pochi mesi, ma con questo anticipo vogliamo lanciare un primo messaggio della nostra visione che abbiamo di Biella e del possibile rilancio delle sue attività economiche e produttive. Tutto si è reso possibile grazie alla grande collaborazione delle due scuole Iis «Q. Sella» e Its Tam e dall’entusiasmo di commercianti e dei loro rappresentati di categoria».