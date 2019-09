Continua il "Servizio d'ascolto" dei Carabinieri fino al 31 dicembre in tutto il Biellese

A fronte del successo ottenuto in questi primi otto mesi prosegue fino a fine 2019 l'incontro tra i cittadini e i carabinieri in molti comuni del biellese. L'appuntamento è utile per ricevere informazioni e delucidazioni, uno scambio tra i militari e i residenti. "Servizio di ascolto polizia di prossimità" è un progetto pilota iniziato dai carabinieri della stazione di Mantova in Lombardia.

I carabinieri dicono. Infondere sicurezza nel cittadino è una delle priorità istituzionali dell’Arma dei Carabinieri. Per adempiere a tale fondamentale compito, oltre che attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della criminalità, risulta fondamentale la “prossimità” nei confronti della popolazione, per tale motivo si è deciso di organizzare degli incontri presso i Comuni (in prevalenza nei centri abitati privi di presidio Arma), al fine di instaurare con i cittadini quel dialogo confidenziale, mediante il quale sia possibile ricevere segnalazioni e fornire utili informazioni.Pertanto, con un calendario e con una cadenza ancora da definire (che di volta in volta verrà comunicato), sarà svolto, in via sperimentale,un “Servizio di ascolto”,durante il quale verranno fornite da parte dei Carabinieri utili informazioni (specie in materia di prevenzione dei reati predatori come furti, truffe e rapine) e nel contempo i cittadini potranno segnalare particolari situazioni, per eventuali approfondimenti, anche investigativi. Tale iniziativa permetterà di avvicinare la popolazione ai militari con un approccio che possa essere di conoscenza reciproca.

Comuni e orari degli incontri nelle sedi del municipio.

Carabinieri di Candelo: il 19 settembre a Benna dalle 9 alle 10 e Gaglianico dalle 11 alle 12; Carabinieri di Cavaglià: il 23 settembre a Viverone dalle 10 alle 11 e il 24 settembre a Roppolo dalle 10 alle 11; Carabinieri di Occhieppo Superiore: il 23 settembre a Occhieppo Inferiore dalle 9 alle 10 e Sordevolo dalle 10,30 alle 11,30; Carabinieri di Salussola: il 23 settembre a Salussola dalle 9 alle 10; Carabinieri di Vigliano: il 24 settembre a Valdengo dalle 10 alle 11 e a Ronco dalle 11,30 alle 12,30;

Carabinieri di Netro: il 24 settembre a Donato dalle 11 alle 12.