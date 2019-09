Riprendono le attività del centro Alzheimer di Portula. Sabato 21 settembre in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer si terrà una Camminata benefica con partenza dal Mercato Coperto di Pray. Il ritrovo è fissato per le 9, con partenza alle 10. Sarà un’occasione per fare conoscere il Servizio alla popolazione e di passare un’allegra mattinata in compagnia. Ricominciano inoltre gli incontri del Progetto “Caffè Alzheimer”. Il primo appuntamento è per venerdì 27 settembre alle 15 nel “salotto” del Centro Studi Turcotti di Borgosesia dove la dottoressa Annalisa Cerino tratterà il tema “Alzheimer: di cosa si tratta? – Cause, sintomi e cure possibili”.