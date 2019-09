L'Ivrea Mombarone 2019 baciata dal sole, molti i runners biellesi in gara

Edizione 43 dell'Ivrea Mombarone, classica gara di corsa in montagna, svoltasi ieri mattina, domenica 15 settembre, baciata dal sole a differenza dello scorso anno contrassegnato dal maltempo.

Quest'anno ha avuto la meglio l'ossolano Riccardo Borgialli in 2h03'50'', forte atleta nel trail running a suo agio nelle prove di sola salita. Secondo il vincitore dell'anno scorso il valdostano Massimo Farcozin (2h07'38''), terzo lo scalatore torinese Giovanni Bosio in 2h09'35'', che nel finale supera un pimpante Carlo Torello Viera. Altri due biellesi nei 10, sesto Matteo Biolcati Rinaldi molto a suo agio in salita quest'anno e decimo Silvio Balzaretti che vince il circuito delle 3c somma di questa gara Biella camino e Pont Saint Martin-monte crabun.

A livello femminile vince Chiara Giovando, che mantiene la promessa per un amico scomparso di riuscire prima o poi a trionfare in questa gara. Il suo tempo finale 2h 29'05'' davanti alla sci alpinista e forte scalatrice Ilaria Veronese in 2h34'40'' e Katarzina Kuzminska in 2h36'53'' secche con la biellese Lara Giardino poi quarta aveva condotto le danze durante la prima parte di gara. Dopo gara con premiazioni presso il polivalente di Andrate.