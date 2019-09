Le corse podistiche dal 16 al 22, si parte con “I cinquemila degli Alpini”

Data: 20/09/2019

“I cinquemila degli Alpini”

14° trofeo San Maurizio

Ore: 20:00 (partenza)

Località: Biella (BI) – via Ferruccio Nazionale 5

Tipologia: podistica in notturna

Iscrizioni: € 3

Info: biella@ana.it – 015 406112



Data: 20/09/2019

Mombarun “New Balance Day (Strada)”

Prova di scarpe gratuita

Ore: 18:00 (ritrovo) – 19:00 (allenamento)

Località: Biella (BI) – Via Sebastiano Ferrero 9D

Info e prenotazione: 334 2398165 (Andrea)



Data: 21/09/2019

Gran Finale del Trittico tra Storia & Sapori d’Eccellenza

Percorso di 17 km

Ore: 16:00 (ritrovo) – 17:30 (partenza)

Località: Sala Biellese (BI) – Frazione Bornasco

Tipologia: Competitiva / Non competitiva

Iscrizioni: € 10 (competitiva)

€ 6 (non competitiva)

Info: www.biellasport.net



Data: 21/09/2019

Erbu Trail 2019

Percorso di 8 km / 4 km

Ore: 14:30 (ritrovo)

15:15 (partenza camminata)

15:45 (partenza podistica)

Località: Mosso-Valdilana (BI) – Borgata Marchetto

Tipologia: Non competitiva e camminata

Iscrizioni: € 6

Info: 370 3201761



Data: 22/09/2019

Su-Per Veglio Trail

Percorso di 21 km / 10 km

Ore: 7:30 (ritrovo)

9:15 (partenza competitiva)

9:30 (partenza non competitiva)

Località: Veglio (BI) – Centro Sportivo Bernardo Seletto

Tipologia: Trail in montagna

Iscrizioni:

CORSA COMPETITIVA

€ 18 (online fino al 20 settembre)

€ 22 (direttamente il 22 settembre)

CORSA NON COMPETITIVA

€ 10 (direttamente il 22 settembre)

Info: trailrunningvalsessera@gmail.com



Data: 22/09/2019

Corri per San Michele

Percorso di 6 km

Località: Vigliano (BI)

Tipologia: Non competitiva



Data: 22/09/2019

Io corro per la ricerca

Corsa della speranza e dell’amicizia

Percorso di 5 km

Ore: 10:30 (partenza)

Località: Biella (BI) – Piazza Vittorio Veneto

Info: 335 5270314