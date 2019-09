Ciclismo: alla 5a Ponzone – Stavello impera Giovanni Ottello

Una sessantina di specialisti della salita si sono dati battaglia alla 5' cicloscalata Ponzone Stavello dello scorso sabato, 14 settembre. Una giornata ricca di sole e di personaggi importanti che si sono dati battaglia sul percorso della favolosa panoramica Zegna.

Con arrivo alla chiesetta alpina, già dopo 1 km il numero 8, Giovanni Ottonello della Zena Bike ASD, inizia ad allungare e a frazione La sella si presentava con 40 metri di vantaggio sugli avversari. Affronta il dente di frazione Oro con agilità da fuori Sella.

Mancano ancora 7km al traguardo e un gruppetto di 7 inseguitori si avvicinano alle ruote scatenate del fuggitivo, la maglia arancione sempre in testa, allunga nei tornanti della panoramica Zegna. Al 6° dei 12 km totali crea un vuoto difficile da colmare ed ecco l'ultimo muro della tre pisse. La maglia arancio si trova ad avere un distacco sempre più grande all'ultimo km, dove la strada è meno ripida, sfreccia con una velocità impressionante e taglia il traguardo a mani alzate in solitario. Un applauso caloroso lo acclama. Giovanni Ottonello vince sorridendo in 31’ 34’’.

La testa della nube di inseguitori invece finisce con questo piazzamento: 2°classificato Martino D’Alberto della Velo Club Valsesia, con un tempo di 32’ 28’’, 3° per un soffio invece è Roberto Napolitano della Biella Biking che chiude in 32’ 38’’, 4° Giuseppe Barone dell’ASD Rodman Azimut con 32’ 39’’, 5° Paolo Ramella del Velo Club Valsesia con un tempo di 32’ 41’’, 6° Simone Vergnano della CusatiBike con 32’ 44’’, 7° Luca Tacca dell’Agogna Bike che chiude in 33’ 31’’, 8° Alessandro Marchini del Velo Club Valsesia con 33’ 44’’, 9° Luigi Bellotto del RosasBike ASD con 33’ 55’’ e 10° Marco Dovana del GS Vigili del Fuoco Godioz che termina il circuito in 33’ 56’’.