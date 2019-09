Affluenza alla Festa Democratica dell'Unità di Cossato, sold out all'incontro con Pisapia FOTO

Successo inaspettato e importante per la festa provinciale Democratica dell’Unità, di scena a Cossato. La festa è iniziata venerdì all'interno della sala Pizzaguerra per la presentazione del libro di Elio Panozzo e il congresso delle Donne Democratiche a cui ha fatto seguito l’incontro con il consigliere regionale Rossi e il deputato europeo Pisapia , per concludere la festa domenica con il congresso dei Giovani Democratici in cui si è insediato il nuovo segretario Andrea Moro e un convegno che aveva come argomento “Ambiente e sostenibilità ambientale “.

“Già nei giorni precedenti si aveva avuto la sensazione che qualcosa era cambiato ma non si pensava così – spiegano dalla segreteria del Pd di Cossato - Vedere i partecipanti all’incontro con Pisapia con gli occhi lucidi faceva capire come il popolo democratico avesse la voglia e la determinazione di alzare la testa. Ringraziamo tutti i sostenitori per il sostegno e l’affetto con cui ci hanno seguito nei tre giorni della festa. Un grazie particolare va ai militanti che hanno collaborato e realizzato la festa con grande perizia”.