Dal Nord Ovest - Camper rovesciato sulla A4, tre donne ferite

Sono tre donne le persone rimaste ferite nel grave incidente avvenuto intorno alle 12 sulla Torino - Milano, tra Carisio e Balocco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vercelli e i volontari di Santhià: le squadre hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre le occupanti e poi per mettere in sicurezza il mezzo, sul quale erano presenti alcune bombole di GPL e un piccolo impianto fotovoltaico.

Le tre donne ferite sono stati trasportate agli ospedali di Novara e Vercelli con un'ambulanza medicalizzata e l'elisoccorso. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora sul posto in attesa della rimozione del camper.