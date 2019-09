Non vogliono pagare il biglietto e impediscono la partenza del del treno: due biellesi nei guai

Il fatto è successo sabato sera alle 21,40 alla stazione ferroviaria di Biella San Paolo. Due uomini hanno tentato di salire sul treno in partenza senza aver pagato il biglietto. I due sono stati fermati dal capotreno e fatti scendere. E' nata una discussione durante la quale è intervenuta una pattuglia della squadra volante. M.M. è stato denunciato per ubriachezza e l'amico P.T. di 52 anni di Biella per interruzione di pubblico servizio.