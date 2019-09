Biella: trovata nella notte anziana in stato di incoscienza sul marciapiedi

E' stata trovata a terra priva di sensi, all'1,35 di questa notte in piazza Adua a Biella nelle vicinanze della propria abitazione, appena terminato il lavoro probabilmente in un bar di un famigliare, una donna 73enne che alla vista degli agenti della squadra volante stava respirando affannosamente con gli occhi sbarrati. L'intervento dei sanitari dell'ambulanza del 118 ha prestato i primi soccorsi e il successivo trasporto all'ospedale di Ponderano per ulteriori accertamenti.