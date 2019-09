Biella: mamma e figlia denunciate per furto aggravato in concorso. Sorprese mentre rubavano merce

Sono, prima state notate poi fermate e denunciate una mamma e la propria figlia per aver rubato generi alimentari all'interno di un market di Biella. Ad avvisare la polizia è stato l'addetto alla sicurezza che ha seguito i movimenti della coppia mentre stavano nascondendo prodotti alimentari per 42 euro all'interno delle loro borse. Il fatto è successo ieri mattina al Penny Market di via Milano a Chiavazza. A.M. di 44 anni e S.P. di 20 anni sono state denunciate dagli agenti delle volanti per furto aggravato in concorso. La merce, integra, è stata restituita alla proprietà.

Nella serata di sabato, alle 20, invece è successo all'Ipercoop. Un 42enne di Biella originario albanese è stato anch'esso denunciato dai carabinieri per furto aggravato di 15 euro di merce.