A Biella l'ultimo saluto a Valentina Cattaneo

Amici, familiari, colleghi, semplici conoscenti. Questa mattina, nella chiesa di San Paolo di Biella, molte persone hanno presenziato ai funerali di Valentina Cattaneo, scomparsa a soli 35 anni per un male incurabile.Grafica di E20 Progetti, era molto conosciuta e apprezzata per il suo lavoro e le sue realizzazioni che abbracciavano guide, opuscoli e cataloghi per le maggiori mostre del territorio e non. In molti si sono stretti alla sua famiglia nel giorno dell'addio.