Corso di formazione per nuovi volontari

L’Associazione Biellese Volontariato organizza il 36° corso di formazione con inizio nel mese di ottobre.

Per diventare volontario non servono competenze specifiche. Il corso si compone di un incontro informativo, di una parte teorica e di un periodo di affiancamento ai volontari già attivi.

Dopo il corso, l’impegno richiesto è di due ore.

Le lezioni si terranno nei giorni di lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 a partire dal 3 ottobre con termine l'11 novembre.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.abvbiella.it, telefonare allo 01522080, rivolgersi in sede, in Viale Matteotti 17 a Biella, oppure inviare una mail all’indirizzo abv.biella@gmail.com