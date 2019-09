Conto alla rovescia per la Giornata Nazionale Abio, ecco le piazze nel Biellese

Sabato 28 settembre i volontari Abio porteranno in 150 piazze in tutta Italia il sorriso che ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale: è la Giornata Nazionale Abio, nata per far conoscere Abio e, perché no, invitare a scegliere di impegnarsi come volontari o a sostenere Abio con una donazione ricevendo il simbolo della giornata, un cestino di pere. A Biella sarà possibile incontrare i volontari di Abio Biella nel gazebo in via Italia altezza portici Municipio/Chiesa SS. Trinità e sotto la pensilina dell’ingresso dell’Ospedale di Ponderano. Ci sarà anche una postazione a Soprana ex Mulino Susta nel pomeriggio.

“Per tutta la giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e al volontariato – spiegano - Grazie al contributo di tutti, le associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. Abio Biella opera quotidianamente dal 1998 con i suoi volontari nel reparto di Pediatria dell’Ospedale al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera. Abio Biella ha promosso e realizzato il progetto dei nuovi arredi e decorazioni del reparto di Pediatria del nuovo Ospedale in collaborazione con Fondazione AbioItalia. Abio Biella ha altresì donato le televisioni per le camere di degenza della Pediatria e provvede all’approvvigionamento costante di giochi e materiale ludico”.