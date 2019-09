Commosso addio a Bibo, l'uomo che ha insegnato a sciare a tante generazioni di biellesi

Erano in tanti questa mattina al Piazzo di Biella, nella chiesa parrocchiale di san Giacomo, per l'estremo saluto a Albino Cibien, il "nostro Bibo" come ha sottolineato Alberto Cappio presidente del Gaglianico '74. Uomo si sport, di sci, di podismo, al funerale erano presenti molti suoi ex allievi, ora già nonni, dei corsi da lui organizzati sulle piste innevate di Bielmonte. Domani, martedì 17 settembre avrebbe compiuto 90 anni. Il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore in molti biellesi.