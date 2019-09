Al via bando servizio civile: nel Biellese disponibili 101 posti

Il Servizio civile volontario è un’importante occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli. Chi sceglie di impegnarsi nel servizio civile volontario sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa e che nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.

Il nuovo bando per il Servizio Civile Universale è aperto fino al 10 ottobre, alle 14, e prevede oltre 39.000 posti per volontari da impiegare in progetti in Italia e all'estero. I posti nel Biellese sono 101, ma naturalmente è possibile effettuare l’esperienza anche in altre zone o all’estero. Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 28 anni, ed è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto. Il trattamento economico è di 439,50 euro mensili a fronte di un impegno di 12 mesi per una media di circa 25 ore settimanali.

Quest’anno c’è una grossa novità: la modalità di presentazione della domanda avviene esclusivamente online, attraverso le credenziali SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale).Le possibilità nel Biellese sono davvero tante, numerosi progetti e moltissime sedi operative, 101 posti in ambiti quali Assistenza (minori, anziani, migranti e profughi, donne in difficoltà, disabili, disagio adulti), Animazione, Ambiente, Educazione e promozione culturale, Tutoraggio scolastico, Protezione Civile.

Due posti sono disponibili anche all’Informagiovani di Biella.Per fornire indicazioni ai giovani interessati l’Informagiovani di Biella ha pubblicato sul suo sito - www.informagiovanibiella.it - le informazioni utili e tutti i progetti attivi nel Biellese. Conoscere le opportunità è infatti fondamentale poiché è possibile candidarsi per un solo progetto. E’ in agenda un incontro informativo, che si terrà lunedì 23 settembre alle 16, presso la sala consiglio del Comune di Biella, per aiutare i giovani a fare la scelta più consona alla loro formazione, alle loro attitudini e interessi.

Se volete saperne di più e cogliere questa interessante opportunità, all’Informagiovani di Biella gli operatori sono disponibili ad aiutarvi a conoscere meglio i progetti e le organizzazioni coinvolte, che a loro volta forniscono informazioni presso le loro sedi o durante specifici incontri.Informazioni: Informagiovani, Via Italia 27/a - 13900 Biella, Tel. 015.3507.380-381