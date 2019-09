Valdilana, Ponzone: Assegnati 157.618 euro dalla Regione per la bonifica dell'amianto al mercato coperto

Venti comuni piemontesi riceveranno nei prossimi giorni 2.050.000 di euro per la bonifica di edifici comunali. I finanziamenti vanno da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 250.000. Da quest’anno, però, la Regione ha deciso di compiere uno sforzo in più, aggiungendo alla quota netta di finanziamento per la bonifica anche quella del ripristino: “È successo in passato - spiega l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - che alcune scuole riuscivano a sostenere le spese di bonifica, ma non quelle della ricostruzione delle parti eliminate come ad esempio i tetti. Così molto spesso i Comuni non partecipavano neppure ai bandi. Oggi invece la Regione ha deciso di finanziare al 100% sia la bonifica sia la ricostruzione e anche gli oneri per la sicurezza”.

“La bonifica dell’amianto - prosegue Marnati - è una delle attività che seguo personalmente tenuto conto che purtroppo ancora oggi quella dell’eternit è una piaga ambientale”.

Le spese maggiori sono state sostenute dai Comuni di Avigliana, che ha messo in sicurezza l’impianto polivalente “La Fabbrica” con 250.000 euro, e il Comune di Grugliasco che è intervenuto sulla scuola secondaria “Carlo Levi”. “A oggi – conclude l’assessore Marnati - la Regione ha coperto il 90% del fabbisogno richiesto in ambito scolastico. Mancano 10 scuole per raggiungere il traguardo del 100%”.





Di seguito l’elenco dei Comuni che hanno ricevuto i finanziamenti:





Sanfrè: Palestra plesso scolastico comunale (35.000 euro)

Mondovì: Scuola media Anna Frank (112.000 euro)

Carignano: Impianto sportivo Garavella (217.000 euro)

Avigliana: Edificio polivalente "La Fabrica"(250.000 euro)

Chieri: Scuola primaria N.S. della Scala (15.000 euro)

Grugliasco: Scuola Secondaria di 1° Grado "Carlo Levi" (250.000 euro)

- Alessandria: Scuola secondaria di I grado "P. Straneo" (123.000 euro)