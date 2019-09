Vigliano in vetta con la coppia d'assi Giordano-Coppo. Il Cossato fa cinquina FOTO

Volano le biellesi nel secondo turno di Promozione. All'Abate di Cossato, i blues calano la cinquina sul malcapitato Vogogna, riscattando il passo falso dell'esordio, con le reti di Ndiaye e le doppiette d Romussi e Marra.

Al Comunale di Vigliano, invece, i giallorossi centrano la seconda vittoria di fila con i centri di Giordano e Coppo, portandosi a punteggio pieno con Piedimulera e Omegna.

Risultati del 2° turno

Briga vs Valduggia 2-1

Città di Cossato vs Vogogna 5-1

Vigliano vs Bianzé 2-1

Omegna vs Santhià 3-0

Piedimulera vs Dormelletto 2-1

Sizzano vs Juve Domo 2-1

Arona vs Sparta Novara 2-4

Bulè Bellinzago vs Dufour Varallo 3-3

Classifica

Piedimulera, Omegna e Vigliano 6

Bulè Bellinzago e Sizzano 4

Città di Cossato, Dormelletto, Sparta Novara, Juve Domo, Briga e Santhià 3

Dufour Varallo 2

Valduggia, Arona, Bianzé e Vogogna 0