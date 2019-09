Tortona è un muro ancora invalicabile, Biella soffre 40 minuti e perde 66-85 al Forum

L’Edilnol chiude la sua Supercoppa sbattendo contro il muro eretto dalla Bertram, al Forum finisce 66-85.Biella non trova mai il proprio ritmo ed il match si decide nel secondo quarto, quando Tortona scappa spinta dal trio Martini, Gaines e Formenti.

Biella paga i problemi iniziali di falli con Bortolani e Saccaggi già a quota due nei primi 10 minuti, poi quelli di Omogbo, troppo irruento ed ingenuo nel farsi trascinare da Grazulis in una lotta sportiva che lo vede “cornuto e mazziato” subendo sia il fisico dell’avversario, sia i due tecnici per proteste che gli costano l’espulsione con un quarto e mezzo ancora da giocare. Va detto che il Nigeriano di formazione USA fino a quel momento non aveva prodotto granché manifestando eccessivo nervosismo, frustrato da una prestazione confusionaria.

Nella negatività di una sconfitta casalinga pesante nel punteggio, ma che può essere considerata parte di un processo di crescita, encomiabile è stato l’approccio dei ragazzi di Galbiati nel terzo quarto: senza il centro titolare hanno limitato i danni senza mai mollare la presa e ricucendo fino al -8 palla in mano. Sono 5 punti in fila di un ottimo Tavernelli a mettere la parola fine sul match a 5 minuti dal termine. Il resto è accademia dove Tortona dilaga dimostrando un potenziale da squadra temibile per chiunque, ben allenata da quel Ramondino che già con Casale ci aveva abituato ad un basket ragionato e lento.

Tabellino

Biella

Donzelli 6, Omogbo 5, Bertetti 4, Barbante 2, Deangeli 5, Bortolani 12, Saccaggi 16, Blair ne, Pollone 4, Massone, Polite 12

Tortona

Buffo 3, Tavernelli 10, Formenti 8, Seck 2, Gaines 12, De Lurentiis 8, Mascolo 9, Cepic ne, Grazulis 8, Martini 16, Pullazi 9

Pagelle:

Saccaggi 5,5 - Parte bene con 10 in 6 minuti, poi 2 falli che lo tolgono mentalmente dalla partita, rimpingua il gabellino a match chiuso. Ruolo da leader e capitano ancora da costruire.

Donzelli 6,5 - Solidissimo, ineffabile alle difficoltà della partita fa il suo con rimbalzi, difesa e giocate di energia. Sarà importantissimo in attesa di Lombardi.

Omogbo 4 - Espulso e fino a quel momento con molte ombre nel suo match, deve salire di livello mentalmente prima ancora che tecnicamente per poter incidere.

Bertetti 6 - Lotta in difesa quando chiamato in causa, dà un minimo di scossa allungando la vita di Biella nel terzo quarto.

Barbante 5,5 - Omogbo lo aiuta regalandogli minuti extra, lui si fa trovare abbastanza pronto pur patendo, senza influenzarlo, l’andamento della partita.

Deangeli 6 - I primi minuti veri della stagione per l’ala da Trieste, buone cose e ingenuità, come tanti altri del resto.

Bortolani 5 - Primo giro a vuoto della stagione, peccato perché le iniziative sono buone ma patisce troppo le difficoltà complessive.

Pollone 5,5 - In un match così serve qualcosa in più in attacco, ottimo lavoro in difesa ed a rimbalzo offensivo.

Massone 5 - Vedi Bortolani, appena entrato perde un pallone banale e concede un 2+1, non entra mai in partita

Polite Jr 6,5 - 3 schiacciate da lustrarsi gli occhi, buone difese e rimbalzi. Quello che gli si chiede.