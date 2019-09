Malessere per l'arbitro al Pozzo, sospesa la prima casalinga della Biellese. Fulgor al 2° ko di fila FOTO

Sospesa la prima gara casalinga della Biellese. Al Pozzo, tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo, viene annunciato l'interruzione della partita a causa di un malessere del direttore di gara Petruzzi (sezione di Collegno). Immediatamente soccorso dal medico bianconero, l'arbitro ha lasciato il campo, insieme ai suoi collaboratori, decretando la fine anticipata del match. Fino a quel momento, i padroni di casa erano sotto di una rete con il Borgovercelli, a segno su rigore con Esposito, dopo soli 10 minuti. Ora, come da regolamento, si tornerà a giocare dal primo minuto della ripresa verosimilmente in settimana.

A Valdengo, invece, il ritorno in Eccellenza davanti al proprio pubblico non regala gioie alla truppa guidata da Mellano: passa 2 a 1 il Pont Arnad, capolista solitaria del girone dopo sole due giornate di campionato. Per i biellesi da segnalare la prima rete stagionale di Toffolini.

Risultati del 2° turno

Accademia Borgomanero vs Città di Baveno 2-0

Alicese Orizzonti vs Rivoli 1-1

Aygreville vs Pro Eureka 1-0

FR Valdengo vs Pont Arnad Evanco 1-2

LG Trino vs La Pianese 2-1

La Biellese vs Borgovercelli Sospesa

Oleggio vs Borgaro 2-2

Stresa vs Ro. Ce. 3-2

Classifica

Pont Arnad Evanco 6

Borgaro, Accademia Borgomanero, LG Trino e Aygreville 4

Borgovercelli, Stresa e Città di Baveno 3

Oleggio, Rivoli e Alicese Orizzonti 2

Ro. Ce. e La Pianese 1

La Biellese, FR Valdengo e Pro Eureka 0