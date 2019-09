La Stracada per 630 iscritti: Obiettivo dei 500 raggiunto e superato FOTOGALLERY

Obiettivo raggiunto e superato. E se due settimane fa il presidente del Rotaract Biella, Carolina Fileppo, aveva lanciato l'appello per raggiungere i 500 iscritti, oggi non può che essere soddisfatta per i numeri de La Stracada, la tradizionale corsa podistica di beneficenza giunta quest'anno alla 42esima edizione. Circa 630, infatti, sono stati gli atleti e gli amatori che hanno preso parte alla manifestazione non competitiva.

Il percorso si snodava partendo da corso 53° Fanteria, passando dal Piazzo, fino all'arrivo allo Stadio La Marmora-Pozzo. Primo a tagliare il traguardo Samuele Viana. Al secondo posto Andrea Toso e terzo Cristian Agnolin. Tra le donne successo di Lucrezia Mancino seguita da Matilde Bonino. Al terzo posto Ludovica Megna.

L’intero ricavato sarà devoluto all'associazione La Persona al Centro - Consultorio Familiare con sede a Palazzo Gromo Losa, che svolge la sua attività da 50 anni. L'obiettivo dell'associazione è quello di accogliere persone, coppie, famiglie, accompagnandole in un percorso che comporti una miglior conoscenza di sé, del modo di vivere le relazioni, del proprio approccio alle varie situazioni di vita.