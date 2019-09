Esultano Gaglianico e Pollone all'esordio. Pari casalingo per l'FC Biella FOTO

Esordio da dimenticate per buona parte delle formazioni biellesi di Seconda Categoria. La Cervo, Lessona, Mongrando e Valle Elvo Occhieppese escono sconfitte attestandosi nella zona rossa del girone. L'FC Biella strappa un punto davanti al proprio pubblico mentre esultano Gaglianico e Pollone.

Risultati del 1° turno

Aosta Calcio vs Valchiusella 1-1

FC Biella vs Chambave 0-0

La Cervo vs Gaglianico 0-3

Lessona vs Bajo Dora 0-2

Mongrando vs Montjovet Champdepraz 0-1

Valdigne Montblanc vs Pollone 2-3

Valle Elvo Occhieppese vs CGC Aosta 2-5

Classifica

CGC Aosta, Gaglianico, Bajo Dora, Pollone e Montjovet Champdepraz 3

Aosta Calcio, Valchiusella, Chambave e FC Biella 1

Valdigne Montblanc, Mongrando, Lessona, Valle Elvo Occhieppese e La Cervo 0