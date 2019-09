Domenica nera per le biellesi in Prima Categoria. Sorride solo la Chiavazzese nel derby FOTO

Giornata nera per le squadre biellesi di Prima Categoria, uscite con le ossa rotta dai rispettivi appuntamenti. L'unica a sorridere è la Chiavazzese che conquista la vetta del girone superando 4 a 1 le Torri nella stracittadina di cartello.

Crolli casalinghi per Valdilana Biogliese e Ceversama, superate rispettivamente da Junior Pontestura e La Vischese. Infine, ko esterni anche per Valle Cervo Andorno e Ponderano.

Risultati del 2° turno

Stay O' Party vs Valle Cervo Andorno 4-1

Azeglio vs Pro Roasio 0-0

Ceversama vs La Vischese 1-3

La Chivasso vs Virtus Vercelli 2-1

Pro Palazzolo vs Orizzonti United 4-2

Strambinese vs Ponderano 1-0

Torri Biellesi vs Chiavazzese 1-4

Valdilana Biogliese vs Junior Pontestura 1-2

Classifica

Strambinese, Chiavazzese e Junior Pontestura 6

Azeglio, La Vischese e Pro Roasio 4

Stay O' Party, Ponderano, Pro Palazzolo, Ceversama e La Chivasso 3

Torri Biellesi 1

Virtus Vercelli, Valdilana Biogliese, Valle Cervo Andorno e Orizzonti United 0