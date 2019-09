Atletica: Stefano Sottile in azzurro ai mondiali in Qatar

Stefano Sottile in azzurro ai campionati mondiali di atletica leggera che si terranno dal 27 settembre all'8 ottobre a Doha in Qatar. Il giovane di Borgosesia delle Fiamme Azzurre sezione di Biella è stato inserito nella lista della Nazionale. Con lui nel salto in alto ci sarà anche Gianmarco Tamberi. Stefano Sottile si presenta con un biglietto da visita importante: è secondo al mondo all’aperto con 2.33 metri in occasione dei Campionati Italiani di Bressanone a fine luglio. Soltanto il bielorusso Maksim Nedasekau ha fatto meglio di lui arrivando 2.35 metri nell’incontro tra Europa e Stati Uniti di Minsk.