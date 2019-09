Alessio Santi senza limiti, campione d'Europa anche nella panca

Senza limiti Alessio Santi. Dopo il titolo conquistato nello squart, il portacolori biellesi della Fitness Club di Ponderano (e agente della polizia locale di Biella) è campione d'Europa della panca piana ai campionati europei single lift. Un grande riconoscimento per l'atleta biellese in sfida su suolo inglese contro oltre 300 sfidanti (provenienti da tutta Europa) e in rappresentanza della nazionale italiana WDFPF, composta da 40 atleti.