Pray in Vetrina 2019 a gonfie vele: Oltre mille persone tra venerdì e sabato. Ecco il menù di lunedì FOTOGALLERY

Ultima cena per Pray in Vetrina. Anche quest’anno non manca la specialità da forno nel menù studiato dal team della festa. “Volevamo qualcosa che ricordasse l’idea della lasagna – spiega Michael Jungton - . Siamo soddisfatti del piatto e abbiamo inoltre fatto in modo di portare anche la carne negli speciali”.

Nel frattempo le prime due giornate si sono chiuse a gonfie vele: oltre 300 persone hanno partecipato alla serata di venerdì mentre ieri sera sono stati quasi 800 i passaggi alla festa. "Siamo soddisfatti - confida Michael - le specialità proposte sono piaciute così come i vini che le hanno accompagnate. Oggi ci aspettiamo il boom".

Il piatto speciale di lunedì 16 settembre:

Girelle di gnocchi ripieni di prosciutto e formaggio d’alpeggio

Per i più golosi e buongustai ci sarà la possibilità di abbinare alla specialità un dolce a scelta tra Bunet, Torta cremino, Crostatina meringata al limone, Coppa con crema al mascarpone e mirtilli padellati, Macedonia, anche con gelato, Gelato artigianale. Il prezzo sarà 10 euro anziché 12.

Come dimenticare poi la cantina della festa. Per il giusto abbinamento tra vino e piatto un esperto sarà a disposizione.