“cit. - Apertour: architetture raccontate”

avvicinare le persone all’architettura – la commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti di Biella presenta un secondo appuntamento: “Apertour: architetture raccontate. 5 architetti per 5 progetti”.

Durante la giornata cinque grandi personalità del panorama architettonico biellese accompagneranno i partecipanti in un tour guidato alla scoperta dei propri lavori realizzati sul territorio biellese.

L’architettura è un’arte “astratta”, oppure ha precisi contenuti? E’ davvero l’architetto la figura in grado di trovare soluzioni originali per ciascun luogo, rendendolo unico e abito di chi lo vivrà?

La miglior pratica di conoscenza dell’architettura viene fatta nel vissuto quotidiano; la progettazione architettonica organizza gli spazi coinvolgendo sensi ed immaginazione: luce, suono, colore, materia, sono in grado di comunicare idee e sensazioni.

In pochi si chiedono quale sia la logica di un edificio, di uno spazio, di un dettaglio di una scala e ciò che è in grado di comunicare in quanto linguaggio.