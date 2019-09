Cossato: Dialoghi d'arte a Villa Ranzoni

Il gruppo Incontri d’arte, un’attività promossa dall’Associazione Culturale Centro Incontro Cossato, con il patrocinio del comune di Cossato, propone una mostra collettiva di artisti soci dal titolo “Dialoghi d’arte” traendo la motivazione dalla presenza di artisti con esperienza, sensibilità e indirizzo artistico molto diversi tra di loro ma con il comune desiderio di esprimere intensamente con la proposizione delle loro opere, il proprio mondo interiore e allo stesso tempo di suscitare emozioni e riflessioni negli osservatori. I visitatori della mostra avranno l’impressione di assistere davvero ad un “dialogo” tra gli artisti che, attraverso le loro opere, mostrano un confronto sincero tra le loro diverse visioni della vita, del loro sentire e della loro concezione dell’arte stessa.

La rassegna avrà luogo presso Villa Ranzoni, nella Sala Eventi “G. Pizzaguerra”, a Cossato in via Ranzoni 24, nel periodo dal 27 - 28 - 29 settembre. L’inaugurazione si terrà venerdì 27 settembre alle 17. L’ingresso sarà libero a tutti, anche nei giorni di sabato 28 (ore 15/19) e domenica 29 (Ore 10/12.30 – Ore 15/19). Gli artisti partecipanti (in ordine alfabetico) sono: Giulia Benanchietti, Caterina Barco, Martha Bordon, Maria Grazia Brigliano, Roza Calin, Claudio Carnieletto, Adriano Cestari, Orestina Colongo, Marinuccia Deva, Elisa Guetta, Anna Maria Lavino, Gabriella Mantovani, Adriana Milanin, Daniela Moro, Giuseppe Nobile, Cristina Scalabrino, Graziano Trivellato, Renata Tuveri, Martina Vallerani.