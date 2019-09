Dal Nord Ovest – Nuovo incidente sulle strade, ferite due persone

Nuovo incidente sulle strade. Due mezzi (una moto e un'auto alimentata a gpl) si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 settembre, sulla strada provinciale 143, nel comune di Santhià. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale di Vercelli (nello specifico, i distaccamenti di Livorno Ferraris e Santhià) per la messa in sicurezza di tutti i mezzi coinvolti e dell'area interessata, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri. Due persone sono rimaste ferite.