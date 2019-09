Tentano furto a Gli Orsi, denunciati due uomini

Tentativo di furto al Centro Commerciale Gli Orsi di Biella. Intorno alle 18 di ieri, sabato 14 settembre, due uomini residenti in città di 50 e 42 anni sono stati deferiti per furto aggravato in concorso. Dai primi riscontri, i due avrebbero tentato di allontanarsi con alcuni capi d'abbigliamento (per un valore di circa 70 euro) ma sono stati scoperti dagli addetti al servizio di vigilanza. La merce è stata restituita e i due identificati dai carabinieri, giunti per tempo sul posto.