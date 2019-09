Scontro tra due auto alla rotonda di Chiavazza, donna in ospedale

È stata portata in ospedale per i controlli del caso la conducente rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto poco fa, poco prima delle 19.30, alla rotonda di Chiavazza, all'imbocco per via Milano: per cause da accertare, due auto si sono scontrate riportando seri danni. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno prestato assistenza alla donna. Dai primi riscontri, sembra che sia rimasto incolume il ragazzo alla guida dell'altro mezzo. Seguiranno aggiornamenti.