Mottalciata: Ladri senza freni, casa a soqquadro in cerca di preziosi

Rientro a casa amaro per una 37enne di Mottalciata. Ieri sera, verosimilmente dopo le 21.30, uomini a volto coperto si sono introdotti all'interno della sua abitazione dopo aver infranto una finestra: qui, hanno rovistato in lungo e in largo, mettendo a soqquadro tutte le stanze in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, si sono allontanati a mani vuote. Di fronte a quel disastro, la donna non ha potuto far altro che allertare i carabinieri per denunciare il fatto.