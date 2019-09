Ladri scatenati a Pralungo: frugano in un'abitazione e portano via una Golf

Colpo dei ladri giovedì sera a Pralungo via Garibaldi. I malviventi, approfittando dell'assenza della proprietaria 62enne in vacanza, hanno scavalcato la recinzione e sono saliti al secondo piano della casa. Scassinata la finestra sono entrati e hanno rovistato dappertutto. Non contenti, sono scesi al piano terra e hanno portato via dal garage, una Volkswagen Golf scura di proprietà del nipote 28enne. E' stata avvisata la polizia che sta indagando sul furto. Intanto il giovane ha lanciato un appello: "Chi vedesse la mia Golf targata CR 126 AZ è pregato di avvertire le forze dell'ordine al numero 112".